VBET Ukraine привітав збірну з футболу з перемогою в першому матчі плейоф Ліги націй

"Преміум-спонсор збірної України з футболу VBET Ukraine щиро вітає нашу команду з впевненою перемогою над командою Бельгії в плейоф Ліги націй! Ви знову довели свою силу, єдність та непереможний дух! Кожен матч - це нова історія, і сьогодні ви вписали туди чергову яскраву сторінку! Пишаємося бути поруч із вами на цьому шляху й віримо, що попереду ще багато перемог і радісних моментів для всіх уболівальників", - йдеться у повідомленні VBET Ukraine.

Нагадаємо, у першому таймі Бельгія відкрила рахунок, а у другому українці відігрались і забили аж три голи. М'ячі на рахунку Олексія Гуцуляка, Владислава Ваната та Іллі Забарного.

До цього Україна та Бельгія зустрічалися лише один раз на Євро-2024. Це була гра 26 червня на "Штутгарт Арені" у Німеччині, тоді поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, вчора, 20 березня, в іспанській Мурсії підопічні Сергія Реброва в красивому стилі здолали бельгійських "червоних дияволів" - 3:1.