VBET Ukraine поздравил сборную по футболу с победой в первом матче плейоф Лиги наций

"Премиум-спонсор сборной Украины по футболу VBET Ukraine поздравляет нашу команду с уверенной победой над командой Бельгии в плейоф Лиги наций! Вы снова доказали свою силу, единство и непобедимый дух! Каждый матч - новая история, и сегодня вы вписали туда очередную яркую страницу! Гордимся быть рядом с вами на этом пути и верим, что впереди еще много побед и радостных моментов для всех болельщиков, - говорится в сообщении VBET Ukraine.

Напомним, в первом тайме Бельгия открыла счет, а во втором украинцы отыгрались и забили целых три гола. Мячи на счету Алексея Гуцуляка, Владислава Ваната и Ильи Забарного.

До этого Украина и Бельгия встречались только один раз на Евро-2024. Это была игра 26 июня на "Штутгарт Арене" в Германии, тогда поединок завершился со счетом 0:0.

Напомним, вчера, 20 марта, в испанской Мурсии подопечные Сергея Реброва в красивом стиле одолели бельгийских "красных дьяволов" - 3:1.