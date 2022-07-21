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Важные изменения по карточным счетам украинцев: какие решения принял НБУ

Фото: для украинцев ввели новые ограничения на карточные счета за рубежом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом. Лимиты снижены с 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, введены следующие ограничения:

  • - граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карточек за рубежом 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за рубежом изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;
  • - уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);
  • - установлен ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар.

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