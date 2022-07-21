Важливі зміни щодо карткових рахунків українців: які рішення ухвалив НБУ

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном. Ліміти знижені з 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Нагадаємо, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар.

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