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Важливі зміни щодо карткових рахунків українців: які рішення ухвалив НБУ

Фото: для українців ввели нові обмеження на карткові рахунки за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном. Ліміти знижені з 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даним НБУ, введені такі обмеження:

  • - громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
  • - зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
  • - установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

Нагадаємо, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар.

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