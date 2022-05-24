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Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 11:19
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября Фото: с 1 сентября в Украине откроются только школы с бомбоубежищами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытия на случай обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования Андрея Витренко.

"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране", - говорит он.

По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют", - добавил Витренко.

Как сообщалось, дату начала приема документов для зачисления в 1 класс школ определяют органы местного самоуправления.

Кроме того, председатель комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал пересмотр школьной программы из-за войны РФ против Украины. Под смены попадут курсы литературы и истории.

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