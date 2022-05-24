Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытия на случай обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования Андрея Витренко.
"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране", - говорит он.
По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.
"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют", - добавил Витренко.
Как сообщалось, дату начала приема документов для зачисления в 1 класс школ определяют органы местного самоуправления.
Кроме того, председатель комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал пересмотр школьной программы из-за войны РФ против Украины. Под смены попадут курсы литературы и истории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.