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Минобразования из-за нападения РФ пересмотрит программу по литературе и истории

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 18:28
Минобразования из-за нападения РФ пересмотрит программу по литературе и истории Фото: Украинская школа может избавиться от всего российского (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал пересмотр школьной программы из-за войны войны РФ против Украины. Под смены попадут курсы литературы и истории.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Парламентарий объявил о намерении Минобразования пересмотреть программы зарубежной литературы и всемирной истории из-за нападения РФ. Экспертная комиссия министерства вскоре решит, оставлять ли произведения российских авторов в программе.

"Есть классические произведения, которые изучает весь мир, есть Достоевский, Чехов или Толстой. Но вычищать то, что несет какую-нибудь пропагандистскую часть, будем. Классику, наверное, следует изучать", – заявил Бабак.

Он заверил в пересмотре всей школьной программы. Вопросом будут заниматься профгруппы Минобразования. От русского языка в школах полностью не откажутся. Это может нарушить права нацменьшинств.

К слову, перевозчики решили возобновить сообщение между Полтавой и Сумами.

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