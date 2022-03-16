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Что важно знать о страховании при выезде за границу: разъяснение НБУ

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Украина, Среда 16 марта 2022 13:49
Что важно знать о страховании при выезде за границу: разъяснение НБУ Фото: НБУ предоставил разъяснения по страхованию за рубежом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Граждане Украины могут пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полисов "Зеленая карта". НБУ дал разъяснение, что еще сегодня важно знать украинским гражданам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в прес-службе, после пересечения границы украинцам следует позаботиться о приобретении страховой защиты на территории стран пребывания. Некоторые государства предлагают украинцам бесплатный полис или берут на себя страховую защиту украинских водителей.

Так, польские страховщики ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Агентов этих компаний можно найти на пограничных пунктах с польской стороны границы. По информации МТСБУ, Чешское страховое бюро обеспечивает бесплатное страховое покрытие вреда, причиненного незастрахованным украинским транспортным средством, в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы.

Для украинских автомобилистов в Чехии также создана специальная горячая линия (+420 251 032 834), операторы которой владеют украинским языком.

Немецкие страховщики покрывают ущерб, причиненный украинскими автомобилистами в результате ДТП, до 31 мая этого года. Немецкий офис Бюро "Зеленая карта" будет отвечать за урегулирование убытков в случае аварий, а пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться к нему для возмещения ущерба.

Направляясь в другие страны, полисы "Зеленая карта" можно оформить у украинских страховщиков, в том числе через Интернет, как на короткий срок (до 60 дней) со скидкой 50%, так и на любой срок.

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