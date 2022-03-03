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Важно! ВСУ просит не распространять информацию онлайн о вражеских обстрелах

Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ призывают не распространять информацию в сетях в онлайне об обстрелах, которые ведут российские оккупанты, так как данными могут воспользоваться вражеские корректировщики огня для следующих ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Генштаба ВСУ.

Так, следует минимизировать возможность войск РФ своими ударами по мирным городам причинить еще большие разрушения и с большим количеством жертв.

"О самом важном. Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага!" - говорится в сообщении.

В ВСУ просят быть осторожными при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени.

Напомним, ранее мы публиковали инструкцию, как поддержать и помочь ВСУ прямо сейчас.

Добавим, перед этим в терробороне рассказали, как перекрывать дорогу вражеским колоннам.

Также в Минобороны назвали самые уязвимые места российской военной техники.

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