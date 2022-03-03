Важно! ВСУ просит не распространять информацию онлайн о вражеских обстрелах

В Генеральном штабе ВСУ призывают не распространять информацию в сетях в онлайне об обстрелах, которые ведут российские оккупанты, так как данными могут воспользоваться вражеские корректировщики огня для следующих ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Генштаба ВСУ .

Так, следует минимизировать возможность войск РФ своими ударами по мирным городам причинить еще большие разрушения и с большим количеством жертв.

"О самом важном. Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага!" - говорится в сообщении.

В ВСУ просят быть осторожными при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени.