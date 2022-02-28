Названы самые уязвимые места российской военной техники, - Министерство обороны

Министерство обороны Украины опубликовало информативные изображения о самых уязвимых местах техники российской армии. В зависимости от типа машины, слабые места находятся в зоне моторного отсека, или кабины экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Министерства обороны Украины.

Министерство обороны Украины опубликовало несколько изображений с самыми уязвимыми зонами на различной армейской технике Российской Федерации. Подразумевается, что в первую очередь военная техника будет повреждаться коктейлями Молотова.

В зависимости от типа техники, слабые зоны машин существенно отличаются. Но среди универсальных рекомендаций – колеса, кабины машин, люки для экипажа и десанта и пр.