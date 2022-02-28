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Названы самые уязвимые места российской военной техники, - Министерство обороны

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Понедельник 28 февраля 2022 11:52
Названы самые уязвимые места российской военной техники, - Министерство обороны Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Украины опубликовало информативные изображения о самых уязвимых местах техники российской армии. В зависимости от типа машины, слабые места находятся в зоне моторного отсека, или кабины экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Министерства обороны Украины.

Названы самые уязвимые места российской военной техники, - Министерство обороныМинистерство обороны Украины опубликовало несколько изображений с самыми уязвимыми зонами на различной армейской технике Российской Федерации. Подразумевается, что в первую очередь военная техника будет повреждаться коктейлями Молотова.

Названы самые уязвимые места российской военной техники, - Министерство обороныВ зависимости от типа техники, слабые зоны машин существенно отличаются. Но среди универсальных рекомендаций – колеса, кабины машин, люки для экипажа и десанта и пр.

Названы самые уязвимые места российской военной техники, - Министерство обороны

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

После этого Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 дней.

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