Названы самые уязвимые места российской военной техники, - Министерство обороны
Министерство обороны Украины опубликовало информативные изображения о самых уязвимых местах техники российской армии. В зависимости от типа машины, слабые места находятся в зоне моторного отсека, или кабины экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Министерства обороны Украины.
Министерство обороны Украины опубликовало несколько изображений с самыми уязвимыми зонами на различной армейской технике Российской Федерации. Подразумевается, что в первую очередь военная техника будет повреждаться коктейлями Молотова.
В зависимости от типа техники, слабые зоны машин существенно отличаются. Но среди универсальных рекомендаций – колеса, кабины машин, люки для экипажа и десанта и пр.
Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
После этого Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 дней.