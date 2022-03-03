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Важливо! ЗСУ просить не поширювати інформацію онлайн про ворожі обстріли

Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ закликають не поширювати інформацію в мережах в онлайні про обстріли, які ведуть російські окупанти, позаяк даними можуть скористатися ворожі коректувальники вогню для подальших ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Генштабу ЗСУ.

Так, слід мінімізувати можливість військ РФ своїми ударами по мирних містах заподіяти ще більші руйнування і з більшою кількістю жертв.

"Про найважливіше. Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога!" - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ просять бути обачливими при поширенні інформації про обстріли в режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше ми публікували інструкцію, як підтримати і допомогти ЗСУ прямо зараз.

Додамо, перед цим у теробороні розповіли, як перекривати дорогу ворожим колонам.

Також У Міноборони назвали найвразливіші місця російської військової техніки.

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