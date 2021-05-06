США ответят на безрассудные или агрессивные действия России, - Блинкен

Госсекреталь Энтони Блинкен прокомментировал отношения США и РФ. В этом контексте он заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на любые безрассудные или же агрессивные действия России.

Об этом Блинкен сказал в интерью BBC на полях саммита G7 в Лондоне.

Госсекретарь рассказал, что США были сосредоточены на действиях государства - таких как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и вмешательство в выборы.

"Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения", - сказал он.