"Важливо, що перший візит у цю частину Європи саме до України": Кулеба зустрівся з Блінкеном

Державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели зустріч в Києві. Говорили про взаємодію України і США я союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

Глава МЗС відзначив важливість того, що Блінкен приїхав з візитом саме в Україну, а не в іншу країну східної частини Європи.

"Важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі - це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - написав Кулеба.