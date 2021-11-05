UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Важно для оценки прав человека: генсек Совета Европы посетила границу с Крымом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 5 ноября посетила границу с оккупированным Крымом. Эта поездка важна для оценки ситуации с правами человека на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.

"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы, во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала она в Twitter.

Джапарова добавила, что полученная генсеком в ходе поездки информация будет способствовать подготовке отчета о ситуации с правами человека в Крыму.

"Украина готова сотрудничать с Советом Европы для защиты прав человека в Крыму", - добавила представитель МИДа.

Фото: генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила границу с Крымом (twitter.com/EmineDzheppar)

Напомним, Мария Пейчинович-Бурич находится в Украине с визитом по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

Отметим, генсек Совета Европы сегодня, 5 ноября, встретилась с депутатами Рады.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымСовет Европы