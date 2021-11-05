Важно для оценки прав человека: генсек Совета Европы посетила границу с Крымом

"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы, во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала она в Twitter.

Джапарова добавила, что полученная генсеком в ходе поездки информация будет способствовать подготовке отчета о ситуации с правами человека в Крыму.

"Украина готова сотрудничать с Советом Европы для защиты прав человека в Крыму", - добавила представитель МИДа.

Фото: генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила границу с Крымом (twitter.com/EmineDzheppar)