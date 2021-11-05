Важливо для оцінки прав людини: генсек Ради Європи відвідала кордон з Кримом

"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час поїздки на адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом", - написала вона в Twitter.

Джапарова додала, що отримана генсеком в ході поїздки інформація сприятиме підготовці звіту про ситуацію з правами людини в Криму.

"Україна готова співпрацювати з Радою Європи для захисту прав людини в Криму", - додала представник МЗС.

Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала кордон з Кримом (twitter.com/EmineDzheppar)