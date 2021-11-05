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Генсек Совета Европы обсудила с депутатами закон об олигархах и давление на свободу слова

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 10:54
Генсек Совета Европы обсудила с депутатами закон об олигархах и давление на свободу слова Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Одной из тем обсуждения на встрече народный депутатов с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич был закон об олигархах и усиливающееся в связи с этим давление на свободу слова в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя делегации Верховной рады в ПАСЕ Алексея Гончаренко.

"Поднял вопрос свободы слова в Украине и закона о деолигархизации во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Отдельно добавил по закону о деолигархизации, или лучше сказать - о монархизации. Он был принят без экспертного заключения Венецианской комиссии, и это большая проблема. Считаю, что этот закон дает президенту неограниченные полномочия, не предусмотренные Конституцией", - сообщил Гончаренко.


Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Проект закона до сих пор не подписан из-за нарушения процедуры его принятия.

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