UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Так же важно, как оружие. Шмыгаль призвал G7 оказать финансовую поддержку Украине

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль переговорил с министрами финансов G7. Призвал их оказать финансовую помощь нашей стране для оперативных нужд бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

Во время встречи, министр отметил, что сегодня Россия воюет не только против Украины, а против всего цивилизованного мира.

"Попытка врага вызвать продовольственный, миграционный, энергетический кризис скажется на благосостоянии сотни стран. Об этом свидетельствуют и данные Международного валютного фонда. Глобальный рост замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что победа Украины будет общей победой для всего мира. Он призвал министров оказать нашей стране срочную финансовую поддержку для оперативных нужд бюджета.

"Для нас это так же важно, как и оружие",- заявил премьер.

Фото: Шмыгаль призвал G7 оказать финансовую поддержку Украине (Denys_Smyhal)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро, которые будут потрачены на военную технику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаG7Денис Шмыгаль