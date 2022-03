Важная информация для СМИ, блоггеров и всех граждан, фотографирующих или пишущих о войне и армии

Что категорически запрещено освещать СМИ в военное время:

наименование частей и подразделений, а также их расположение

количество военных в частях и подразделениях

количество вооружения и техники, их состояние и место хранения

условные отметки объектов

Любую информацию об:

операциях, которые проводятся или планируются

систему охраны и обороны воинских частей

имеющаяся защита военного такая как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)

порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения)

сбор разведывательных данных

перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты)

воинские части и их тактику, методы действий

уникальные операции и способ их выполнения

эффективность радиоэлектронной борьбы противника

отложенные или отмененные операции

пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению

планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)

информационно-психологические операции, которые проводят или планируют

пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Important information for all the media, bloggers, and citizens that take photos and write about war and the army!

The media is strictly prohibited from disclosing the following information during wartime:

The names of military units, as well as their location

The number of military personnel in military units and divisions

The number of weapons and equipment, their condition, and deployment

Symbols of objectives

Operations conducted or planned

Protective or defense systems of military units

Protection of the soldiers, such as weapons and equipment (other than visible ones)

Procedure of military forces and equipment (weapons) activation

Collection of intelligence data

Movement and deployment of forces (names, numbers, routes)

Military units and their tactics, methods of operation

Unique operations and their methods of operation

The effectiveness of enemy's radio warfare

Invalid or aborted operations

Disappeared or shot down aircrafts, ships, and search and retrieval operations

Safety plans of our troops (disinformation, camouflage, counteractions)

Informational and psychological operations conducted or planned

Propaganda or justification of large-scale military aggression of Russia against Ukraine

