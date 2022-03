Важлива інформація для ЗМІ, блогерів і всіх громадян, що фотографують або пишуть про війну і армію

Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:

найменування частин і підрозділів, а також їх розташування

кількість військових у частинах та підрозділах

кількість озброєння і техніки, їх стан і місце зберігання

умовні позначки об'єктів

Будь-яку інформацію про:

операціях, які проводяться або плануються

систему охорони та оборони військових частин

наявний захист військового така як: озброєння і техніка (крім видимих або очевидно виражених)

порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння)

збір розвідувальних даних

переміщення і розгортання військ (Найменування, Кількість, маршрути)

військові частини та їх тактику, методи дій

унікальні операції та спосіб їх виконання

ефективність радіоелектронної боротьби противника

відкладені або скасовані операції

зниклий або збитий літак, корабель і операції з пошуку і порятунку

плани безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)

Інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують

пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Important information for all the media, bloggers, and citizens that take photos and write about war and the army!

The media is strictly prohibited from disclosing the following information during wartime:

The names of military units, as well as their location

The number of military personnel in military units and divisions

The number of weapons and equipment, their condition, and deployment

Symbols of objectives

Operations conducted or planned

Protective or defense systems of military units

Protection of the soldiers, such as weapons and equipment (other than visible ones)

Procedure of military forces and equipment (weapons) activation

Collection of intelligence data

Movement and deployment of forces (names, numbers, routes)

Military units and their tactics, methods of operation

Unique operations and their methods of operation

The effectiveness of enemy's radio warfare

Invalid or aborted operations

Disappeared or shot down aircrafts, ships, and search and retrieval operations

Safety plans of our troops (disinformation, camouflage, counteractions)

Informational and psychological operations conducted or planned

Propaganda or justification of large-scale military aggression of Russia against Ukraine

