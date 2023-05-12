Важливо знати історію своїх героїв, - Подоляк про зміну порядку присвоєння найвищої відзнаки

Сьогоднішня війна, є війною за існування нашої країни. Жоден герой, який став на захист України, не повинен залишитись без уваги та державного визнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кожен громадянин, який став на захист країни перед обличчям загарбника, сьогодні є героєм. Жоден український герой не повинен залишитися без суспільної уваги та державного визнання... Кожен успіх на фронті, кожна військова перемога складається з тисяч людських дій, подвигів і жертв. Кожен з них має ім'я. Країна має знати історію своїх героїв", - пише Подоляк.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про створення експертної групи, яка здійснюватиме попередній розгляд подань про присвоєння звання Герой України.

Група формуватиметься з представників:

Міноборони;

апарату головнокомандувача ЗСУ;

Генштабу ЗСУ;

командувань видів та родів військ;

командування оперативно-стратегічних угрупувань військ;

МВС

та інших.

Відповідне рішення було ухвалене для того, аби кожен захисник України не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган - експертну групу", - заявив президент.