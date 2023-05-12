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Важно знать историю своих героев, - Подоляк об изменении порядка присвоения высочайшего отличия

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Пятница 12 мая 2023 16:04
Важно знать историю своих героев, - Подоляк об изменении порядка присвоения высочайшего отличия Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодняшняя война является войной за существование нашей страны. Ни один герой, вставший на защиту Украины, не должен остаться без внимания и государственного признания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Каждый гражданин, вставший на защиту страны перед лицом захватчика, сегодня является героем. Ни один украинский герой не должен остаться без общественного внимания и государственного признания... Каждый успех на фронте, каждая военная победа состоит из тысяч человеческих действий, подвигов и жертв. У каждого из них есть имя. Страна должна знать историю своих героев", - пишет Подоляк.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ о создании экспертной группы, которая будет осуществлять предварительное рассмотрение представлений о присвоении звания Герой Украины.

Группа будет формироваться из представителей:

  • Минобороны;
  • аппарата главнокомандующего ВСУ;
  • Генштаба ВСУ;
  • командований видов и родов войск;
  • командования оперативно-стратегических группировок войск;
  • МВД
  • и других.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы каждый защитник Украины не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.

"Большое количество обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган - экспертную группу", - заявил президент.

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