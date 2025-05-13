Важливо для переселенців: що змінилося у виплатах і правилах для ВПО у 2025 році

Військові можуть отримати статус ВПО

Право на довідку мають ті, хто:

служив у ЗСУ (крім строкової служби та офіцерів за призовом),

проживали в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або втратили житло через війну.

Адреса проживання - лише фактична

У заяві на отримання довідки ВПО і виплат більше не можна вказувати офіси, держустанови чи юридичні адреси. Якщо ВПО дійсно живе, лікується або перебуває в певному місці не менше ніж 15 днів, вона має право на довідку.

При переїзді потрібно обов’язково стати на облік за новим місцем упродовж 60 днів. Інакше - автоматичне зняття з реєстрації.

Контроль за перебуванням за кордоном

З 1 липня 2025 року Мінфін щомісяця перевірятиме, хто з ВПО перебуває за межами України понад 90 днів.

У разі підтвердження цього факту проводиться додаткова перевірка. Людина втратить статусу ВПО, якщо залишила країну на постійне проживання.

Але є винятки: лікування, навчання, смерть родича, службове відрядження тощо - за умови надання підтверджувальних документів.

Виплати призупиняють, якщо є субсидія на оренду

З 14 квітня 2025 року допомогу на проживання можуть тимчасово припинити, якщо особа отримує субсидію на оренду житла. Але виплати можна відновити після припинення субсидії й подачі заяви.

Виплати триватимуть не більше 6 місяців з моменту поновлення.