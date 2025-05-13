Важливо для переселенців: що змінилося у виплатах і правилах для ВПО у 2025 році

Уряд оновив правила надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Змінилися умови отримання довідки ВПО, призначення виплат, перевірки перебування за кордоном та субсидій на житло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду №422 від 11 квітня 2025 року.
Право на довідку мають ті, хто:
У заяві на отримання довідки ВПО і виплат більше не можна вказувати офіси, держустанови чи юридичні адреси. Якщо ВПО дійсно живе, лікується або перебуває в певному місці не менше ніж 15 днів, вона має право на довідку.
При переїзді потрібно обов’язково стати на облік за новим місцем упродовж 60 днів. Інакше - автоматичне зняття з реєстрації.
З 1 липня 2025 року Мінфін щомісяця перевірятиме, хто з ВПО перебуває за межами України понад 90 днів.
У разі підтвердження цього факту проводиться додаткова перевірка. Людина втратить статусу ВПО, якщо залишила країну на постійне проживання.
Але є винятки: лікування, навчання, смерть родича, службове відрядження тощо - за умови надання підтверджувальних документів.
З 14 квітня 2025 року допомогу на проживання можуть тимчасово припинити, якщо особа отримує субсидію на оренду житла. Але виплати можна відновити після припинення субсидії й подачі заяви.
Виплати триватимуть не більше 6 місяців з моменту поновлення.
Українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, мають право на грошову допомогу на проживання. Ця державна підтримка оформлюється на одного члена родини, який щомісяця отримує кошти на всіх зареєстрованих у складі сім’ї осіб.
Розміри виплат:
Детальніше про те, які соціальні пільги діють для багатодітних родин ВПО у 2025 році, можна прочитати в окремому матеріалі.
Також ми розповідали, хто з переселенців може втратити матеріальну допомогу та за яких умов.
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