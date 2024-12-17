Важливо, на яких умовах відбудеться перемир'я між Україною та РФ, - Туск
Важливо, на яких умовах відбудуться перемовини про перемир'я між Україною та РФ. Київ на той момент має бути впевнений у підтримці всіх держав.
Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Я пропонував би, щоб ми не спекулювали сьогодні, що буде можливо і хто на що вирішиться після миру або перемир'я. Ми мусимо всі зосередитись на тому, щоб можливі переговори про перемир'я не йшли з позиції сили Росії, але щоб Україна перед цими розмовами могла бути впевнена у підтримці всіх держав, заангажованих тепер в допомогу Україні", - наголосив Туск.
Він пояснив, що на сьогодні, ключовим є те, в якій позиції будуть держави перед тим, як підійде до переговорів про мир.
"Війни, на загал, не завершуються в нічию. У війнах, на загал, хтось бере гору, хтось змушує поступитися", - пояснив прем'єр.
Він зауважив, що просуватиме дану точку зору в Європі та НАТО, щоб це сало загальною думкою для всіх.
"Україна не має причин для того, щоб поступатися. Україна є жертвою нападу, агресії. Це Москва мусить задуматися, а єдиним шляхом до цього є повна співпраця і солідарна підтримка України перед переговорами", - підсумував він.
Приїзд Туска до Львова
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні приїхав з офіційним візитом до Львова. У своїй промові він закликав світ не спекулювати на можливій поразці України.
Туск також повідомив, що Польща надасть Україні новий пакет допомоги.
Крім того, раніше сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, коли можуть початися "реальні переговори" щодо миру з Росією.
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