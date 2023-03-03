Важливо дотиснути партнерів. Не може бути компромісів по санкціям проти РФ, - Зеленський

Не може бути компромісів по санкціям проти Росії. Світ повинен зробити все, щоб не дати країні-агресору можливості виробляти зброю, яку вона використовує у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.
"Не може бути компромісів по санкціям. Це те, що ми бачимо, що відбувається. Ми вдячні за адвокацію нашим балтійським друзям - Латвії, Литві, Естонії, а також Польщі. Ці держави завжди підтримують в ЄС максимально все", - сказав Зеленський.
Проте, він зазначив, що є країни, які не готові потужно діяти.
"Ми бачимо, працюємо з аналітикою, як санкції обходять росіяни, хто їм допомагає. На жаль, є держави, навіть члени ЄС, які не готові потужно діяти, знаходять іноді в деяких санкційних кроках компроміси", - додав президент.
За його словами, це унеможливлює швидку перемогу, тому що військова інфраструктура РФ залежить, зокрема, й від санкцій.
"Ми повинні зробити все, щоб не дати їм можливості виробляти таку кількість зброї. Але санкції діють, важливо дотиснути партнерів як в Європі, так і в усьому світі", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, після ухвалення десятого пакету санкцій проти РФ Єврокомісія планує сфокусуватися на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень. У МЗС України закликали не послаблювати санкційний тиск на країну-агресора, поки триває війна.
Також раніше ми писали, що адміністрація Джо Байдена розширює штат федеральних агентів, які розслідують порушення санкцій та експортного контролю щодо Росії. США прагнуть закрити дірки у кампанії економічного тиску Заходу.
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