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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Важливий "Рамштайн". Зеленський сказав, чого Україна очікує від партнерів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна в період підготовки до контрнаступу очікує, що на завтрашній зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" будуть розглядатися питання необхідної для ЗСУ зброї. Мова йде про далекобійну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Важливий Рамштайн. Ви знаєте до чого Україна готується і з приводу підготовки відповідних кроків є меседжі нашої команди, яка буде представлена на цьому засіданні. Деякі речі треба трішечки "пушить", щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію на полі бою, прийшла швидше, ніж вона навіть запланована", - заявив Зеленський.

Глава держави акцентував - варто обговорити зброю на яку Україна так довго очікує.

"Зокрема, це тренінг між місіями наших пілотів, відповідна далекобійна зброя, дуже конкретна, з дуже конкретними партнерами, з дуже конкретною кількістю про яку були домовленості", - зауважив Зеленський.

Зустріч "Рамштайн-11"

Нагадаємо, як раніше анонсувалося наступне засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн", яке вже стане 11-м за рахунком, заплановане на 21 квітня.

Зауважимо, що завтрашню зустріч партнерів вже обговорили президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг під час сьогоднішньої зустрічі в Києві.

Додамо, Пентагоні заявили, що пріоритетами для України та партнерів залишаються засоби ППО, артилерія та бронетехніка. Натомість в Міноборони України нагадали, що ключовим є і питання сучасних винищувачів.

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Володимир ЗеленськийНАТОВійськова допомогаЗустріч Рамштайн