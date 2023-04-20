Важный "Рамштайн". Зеленский сказал, чего Украина ожидает от партнеров

"Важный Рамштайн. Вы знаете к чему Украина готовится и по поводу подготовки соответствующих шагов есть месседжи нашей команды, которая будет представлена на этом заседании. Некоторые вещи надо немного "пушить", чтобы соответствующее оружие, которое усилит нашу армию на поле боя, пришло быстрее, чем оно даже запланировано", - заявил Зеленский.

Глава государства акцентировал - стоит обсудить оружие, которое Украина так долго ожидает.

"В частности, это тренинг между миссиями наших пилотов, соответствующее дальнобойное оружие, очень конкретное, с очень конкретными партнерами, с очень конкретным количеством о котором были договоренности", - отметил Зеленский.

Встреча "Рамштайн-11"

Напомним, как ранее анонсировалось следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн", которое уже станет 11-м по счету, запланировано на 21 апреля.

Отметим, что завтрашнюю встречу партнеров уже обсудили президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг на сегодняшней встрече в Киеве.

Добавим, Пентагоне заявили, что приоритетами для Украины и партнеров остаются средства ПВО, артиллерия и бронетехника. В Минобороны Украины напомнили, что ключевым является и вопрос современных истребителей.

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