Важливий місяць для валюти: яким може бути курс долара в травні

Серед чинників банкір назвав очікуване червневе скасування більшості економічних преференцій ЄС для українських товарів. Крім того, важливим стане пік зростання споживчих цін.

"Ми припускаємо, що у травні вони можуть зрости в межах 1,5%. Відтак цілком можливо, що НБУ вживатиме заходів для підтримки національної валюти", - сказав він.

За його словами, не слід також відкидати вплив можливого підписання ресурсної угоди із США. Хоча досі це документ є вельми контроверсійним і малозрозумілим, адже в ньому, щонайменше не передбачені безпекові гарантії.

"Як і у квітні, вагомим стане непрямий фактор - можливе припинення / призупинення війни. Дуже великі сподівання суспільства, підігріті маніпуляційними новинами, можуть негативно позначитися на суспільних настроях. Розуміємо, що українці через війну є досить вразливими до всіляких інформаційних провокацій", - додав банкір.

Прогноз курсу

Щодо курсових змін, то вони будуть помітними, однак не надто сенсаційними. Для прикладу: торік найбільш активні курсові зміни у 2024 році відбувалися саме на весні. Сукупно у квітні-травні курс долара зріс з 39 гривень до 40,5 гривень - на більш як 3,8%. Цілком можливо, що у другій половині травня офіційний курс долара може зрости в середньому на 1%, а за підсумками місяця офіційний курс буде на рівні 41,6-42 грн /долар.

"Таким чином, травень може стати дуже важливим місяцем для валютного ринку: з одного боку, це кульмінаційний місяць для споживчих цін, а з іншого, - можуть суттєво змінитися умови для українських виробників, що експортують свою продукцію до ЄС. Також до цих економічних пунктів варто додати фактор "воєнної" невизначеності. Однак у регулятора вдосталь важелів, щоб втримати ситуацію на прийнятному рівні та убезпечити валютний ринок від стрімких змін", - констатував Лєсовий.