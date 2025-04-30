Важный месяц для валюты: каким может быть курс доллара в мае

Среди факторов банкир назвал ожидаемую июньскую отмену большинства экономических преференций ЕС для украинских товаров. Кроме того, важным станет пик роста потребительских цен.

"Мы предполагаем, что в мае они могут вырасти в пределах 1,5%. Поэтому вполне возможно, что НБУ будет принимать меры для поддержки национальной валюты", - сказал он.

По его словам, не следует также исключать влияние возможного подписания ресурсного соглашения с США. Хотя до сих пор этот документ является весьма контроверсионным и малопонятным, ведь в нем, по меньшей мере, не предусмотрены гарантии безопасности.

"Как и в апреле, весомым станет косвенный фактор - возможное прекращение/приостановление войны. Очень большие надежды общества, подогретые манипуляционными новостями, могут негативно сказаться на общественных настроениях. Понимаем, что украинцы из-за войны достаточно уязвимы к всевозможным информационным провокациям", - добавил банкир.

Прогноз курса

Что касается курсовых изменений, то они будут заметными, однако не слишком сенсационными. Для примера: в прошлом году наиболее активные курсовые изменения в 2024 году происходили именно весной. Совокупно в апреле-мае курс доллара вырос с 39 гривен до 40,5 гривен - на более чем 3,8%. Вполне возможно, что во второй половине мая официальный курс доллара может вырасти в среднем на 1%, а по итогам месяца официальный курс будет на уровне 41,6-42 грн/доллар.

"Таким образом, май может стать очень важным месяцем для валютного рынка: с одной стороны, это кульминационный месяц для потребительских цен, а с другой, - могут существенно измениться условия для украинских производителей, экспортирующих свою продукцию в ЕС. Также к этим экономическим пунктам стоит добавить фактор "военной" неопределенности. Однако у регулятора достаточно рычагов, чтобы удержать ситуацию на приемлемом уровне и обезопасить валютный рынок от стремительных изменений", - констатировал Лесовой.