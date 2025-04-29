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НБУ різко знизив курс долара на останній день квітня

Україна, Вівторок 29 квітня 2025 15:44
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НБУ різко знизив курс долара на останній день квітня Фото: курс долара впав на 18 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній день квітня. У підсумку за місяць курс зріс лише на 9 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5647 гривень за 1 долар (-0,1794 грн).
НБУ різко знизив курс долара на останній день квітня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,284 гривень за 1 євро (-0,1081 грн).
НБУ різко знизив курс долара на останній день квітня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,56-41,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ різко знизив курс долара на останній день квітня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,85 гривень.

Курси у квітні

Квітень став першим місяцем 2025 року, коли долар в Україні подорожчав. Курс коливався в широкому діапазоні від 41,08 до 41,75 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 9 копійок з 41,47 гривень до 41,56 гривень.

У середині місяця НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.

Курс євро неодноразово оновлював максимуми через зростання на міжнародному ринку, спричинене недовірою до американських активів через торговельні війни Дональда Трампа. Рекордний рівень був 22 квітня - 47,76 гривень за євро. Потім курс трохи знизився.

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