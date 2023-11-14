Важливий мінімум: ТОП-5 ключових систем безпеки сучасного автомобіля

Недаремно вже багато років автомобіль має юридичний статус засобу підвищеної небезпеки. Адже він є масивним об’єктом, який спроможний рухатися з великою швидкістю, і з певних причин контроль над ним частково чи повністю може бути втрачений. Всі засоби, створені конструкторами для зменшення шкоди, яку машина може ненавмисне завдати людям, розділяються на системи активної та пасивної безпеки. Перші намагаються запобігти виникненню аварії, другі покликані пом’якшити її наслідки, якщо вона вже сталася.

Ремені безпеки

Найдавніший і попри все ключовий засіб пасивної безпеки. Ремінь утримує людину на сидінні, аби вона при ДТП не вдарилася о деталі інтер’єру і не отримала від цього непоправних травм. Загроза у тому, що при зіткненні, наприклад, на швидкості 55 км/год незафіксована людина б’ється о стінки салону або скло з силою понад 3 тони. Ремінь, хоча і не на сто відсотків, але рятує пасажирів і водія від важких пошкоджень. Про важливість цього засобу безпеки говорить той факт, що на більшості сучасних машин без застібнутого ременя не спрацюють подушки безпеки, скільки б їх не було.

Зрозуміло, що знайти сьогодні машину без ременів неможливо, але у випадку з вживаним екземпляром йдеться і про те, щоб паси не були пошкоджені, щоб котушки змотувались без заїдань, а замки спрацьовували чітко і тримали як слід.

Подушки безпеки

Аірбег – ефективний помічник пасів безпеки. Важливий плюс подушки у тому, що вона, встановлена у потрібному місці, може захистити людину в тому напрямку, який не “прикриває” ремінь. Так, подушки додатково захищають голову, груди, ноги в області колін. У тому числі подушки добре “працюють” при бокових зіткненнях, коли ремінь недостатньо ефективний. Вагомий мінус подушок – в їхній “одноразовості”, бо вони тримають захист протягом 1 – 2 секунд. І якщо машина у некерованому польоті отримає другий і третій удари (наприклад, вилетівши на зустрічну смугу або потрапивши під попутні авто), людей всередині захищатимуть тільки ремені.

Антиблокувальна система ABS

Перша з масово запроваджених електронних систем і дотепер залишається ключовою. На її конструктивні елементи конструктори добудовують мало не всі сучасні системи активної безпеки. ABS (Anti-lock Braking System) спрацьовує при різкому гальмуванні, вона не дає колесам блокуватись і йти юзом. Ледь шина загальмованого колеса починає прослизати у місці контакту з дорогою, електроніка трохи відпускає гальма і колесо провертається на невеликий кут. Тоді воно знов починає блокуватись, і знов гальма відпускають його – і так цикл повторюється доти, поки водій не послабить тиск на педаль.

Користь у тому, що незаблоковане колесо краще уповільнює автомобіль. Але більш важливо, що ABS допомагає машині під час інтенсивного гальмуванні залишатись у межах своєї смуги, і не зміщуватись на зустрічну або, скажімо, на тротуар. Скоро виповниться 20 років відтоді як в Європі заборонили продавати автомобілі без ABS.

Система стабілізації курсової стійкості ESP

ESP (Electronic Stability Program) – ще одна обов’язкова у розвинених країнах функція. ESP утримує машину від заносу при маневруванні на швидкості, залишаючи її на заданому водієм курсі. Аналізуючи інформацію від кількох сенсорів (поворот керма, датчики прискорення, датчики обертання коліс) електроніка розуміє, що машина починає відхилятись від бажаної траєкторії. І, пригальмовуючи потрібне колесо, підправляє її в потрібний бік. Водій навіть не завжди розуміє, що йому хтось допоміг залишитись в живих.

Автоматичне гальмування

Це вже система більш пізнього покоління, адже для її реалізації довго бракувало адекватних камер та радарів, та й з швидкодією процесорів не все було гаразд. Тепер найсучасніші системи можуть надійно сканувати простір в напрямку руху, розпізнавати у ньому об’єкти, траєкторія яких може перетнутися з траєкторією машини – щоб вчасно розпочати гальмування. При цьому камери та лідари спроможні побачити, скажімо, дитину, яка біжить в стороні від дороги між дерев або запаркованих машин, процесор ідентифікує її як ймовірну небезпеку і миттєво обраховує ймовірність зіткнення, “планує” його час і в потрібний момент подає гальмам команду на зупинку. В розвинених країнах вже сьогодні близько половини машин продається з таким функціоналом; доступні вони і в Україні.

Якщо коротко

У статті ми згадали, на наш погляд, найважливіші системи безпеки, які обізнаним автомобілістам можуть здаватися елементарними. За великим рахунком, так воно і є, але вони щодня і щогодини рятують чиїсь життя. До того ж, багатьом співвітчизникам було б добре привчити себе до беззастережного користування ременями безпеки, які є в кожному автомобілі.

