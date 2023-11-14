Важный минимум: ТОП-5 ключевых систем безопасности современного автомобиля

Недаром уже многие годы автомобиль имеет юридический статус средства повышенной опасности. Ведь он – массивный объект, который способен двигаться с большой скоростью, и по определенным причинам контроль над ним частично или полностью может быть потерян. Все средства, созданные конструкторами для уменьшения вреда, который машина может ненамеренно нанести людям, разделяются на системы активной и пассивной безопасности. Первые пытаются предотвратить возникновение аварии, вторые призваны смягчить ее последствия, если она уже произошла.

Ремни безопасности

Самое старое и при этом все еще ключевое средство пассивной безопасности. Ремень удерживает человека на сиденье, чтобы он при ДТП не ударился в детали интерьера и не получил от этого непоправимые травмы. Угроза в том, что при столкновении, например, на скорости 55 км/ч незафиксированный человек бьется о стенки салона или стекло с силой более 3 тонн. Ремень, хоть и не на сто процентов, но спасает пассажиров и водителя от тяжелейших повреждений. О важности этого средства безопасности говорит тот факт, что на большинстве современных машин без застегнутого ремня не сработают подушки безопасности, сколько бы их ни было.

Понятно, что найти сегодня машину без ремней невозможно, но в случае с подержанным экземпляром речь идет и о том, чтобы ремни не были повреждены, чтобы катушки сматывались без заеданий, а замки срабатывали четко и держали как следует.

Подушки безопасности

Аэрбег – эффективный помощник ремней безопасности. Важный плюс подушки в том, что она, установленная в нужном месте, может защитить человека в том направлении, которое не “прикрывает” ремень. Так, подушки дополнительно защищают голову, грудь, ноги в области колен. В числе прочего подушки хорошо "работают" при боковых столкновениях, когда ремень недостаточно эффективен. Весомый минус подушек – в их “одноразовости”, потому что они держат защиту в течение 1 – 2 секунд. И если машина в неуправляемом полете получит второй и третий удары (например, вылетев на встречную полосу или попав под попутные автомобили), людей внутри будут защищать только ремни.

Антиблокировочная система ABS

Первая из массово внедренных электронных систем до сих пор остается ключевой. На ее конструктивные элементы конструкторы достраивают почти все современные системы активной безопасности. ABS (Anti-lock Braking System) срабатывает при резком торможении, не давая колесам блокироваться и идти юзом. Едва шина заторможенного колеса начинает проскальзывать в месте контакта с дорогой, электроника чуть-чуть отпускает тормоза и колесо проворачивается на небольшой угол. Тогда оно снова начинает блокироваться, и снова тормоза отпускают его – и так цикл повторяется до тех пор, пока водитель не ослабит давление на педаль.

Польза заключается в том, что незаблокированное колесо лучше замедляет автомобиль. Но более важно, что ABS помогает машине при интенсивном торможении оставаться в пределах своей полосы и не смещаться на встречную или, скажем, на тротуар. Скоро исполнится 20 лет с тех пор, как в Европе запретили продавать автомобили без ABS.

Система стабилизации курсовой устойчивости ESP

ESP (Electronic Stability Program) – еще одна обязательная в развитых странах функция. ESP удерживает машину от заноса при маневрировании на скорости, оставляя ее на заданном водителем курсе. Анализируя информацию от нескольких сенсоров (поворот руля, датчики ускорения, датчики вращения колес), электроника понимает, что машина начинает отклоняться от желаемой траектории. И, подтормаживая нужное колесо, подправляет ее в заданную сторону. Водитель даже не всегда понимает, что ему кто-то помог остаться в живых.

Автоматическое торможение

Это уже система более позднего поколения, ведь для ее реализации долго не хватало адекватных камер и радаров, да и с быстродействием процессоров не все было хорошо. Теперь самые современные системы могут надежно сканировать пространство в направлении движения, распознавать в нем объекты, траектория которых может пересечь траекторию машины – чтобы вовремя начать торможение. При этом камеры и лидары способны увидеть, скажем, ребенка, бегущего в стороне от дороги между деревьев или запаркованных машин, процессор идентифицирует его как вероятную опасность и мгновенно вычисляет вероятность столкновения, "планирует" его время и в нужный момент подает тормозам команду на остановку. В развитых странах уже сегодня около половины машин продается с таким функционалом; доступны они и в Украине.

Если коротко

Здесь мы упомянули, на наш взгляд, важнейшие системы безопасности, которые осведомленным автомобилистам могут казаться элементарными. По большому счету, так оно и есть, но именно они каждый день и каждый час спасают чью-то жизнь. А многим соотечественникам было бы хорошо для начала приучить себя к безоговорочному пользованию ремнями безопасности, которые есть в каждом автомобиле.