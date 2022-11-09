ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макрон заявив про створення нової архітектури безпеки після закінчення війни в Україні

Новость на русском →
Париж, Середа 09 листопада 2022 15:13
Макрон заявив про створення нової архітектури безпеки після закінчення війни в Україні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європі потрібно створити нову архітектуру безпеки після закінчення війни в Україні. Також необхідно посилити контроль за озброєнням.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

Сьогодні французький лідер представляє нову військову доктрину і під час виступу назвав виклики, з якими зіткнеться Франція через війну в Україні. Макрон вважає, що війна, розв'язана Росією, може стати початком ширшого конфлікту.

"Агресія проти України ризикує стати прообразом більш масштабного суперництва в майбутньому, до якого ми не маємо підстав ставитися з фаталізмом і до якого ми не маємо наміру ставитися пасивно", - сказав президент.

При цьому Макрон заявив, що війна в Україні прояснює "стан миру, ослаблення норм та табу". Він упевнений, що Європа вже "не застрахована від ракетних ударів".

Президент Франції додав, що після встановлення миру Європі потрібно сідати за стіл переговорів та створювати нову систему безпеки.

"Нам доведеться малювати всі наслідки, тобто будувати нову архітектуру безпеки та оновлені рамки стабільності та контролю над озброєннями", - заявив Макрон.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявив, що хотів би продовжити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Франція Війна в Україні
NEWS
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією