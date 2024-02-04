Важливі об'єкти та склади БК. Стали відомі втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 36 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 41 бойове зіткнення та здійснив 695 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - розповів він.

Втрати ворога на Таврійському напрямку

Загальні втрати ворога минулої доби склали 332 особи та 24 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА.

"Зокрема, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистеми, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів та 2 інших важливих об’єкти ворога", - зазначив генерал.

Крім того, за його словами, нейтралізовано або знищено 170 БПЛА різних типів.

Для порівняння додамо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 810 російських загарбників, таким чином загальна кількість втрат ворожих військ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення становила вже близько 388 750 осіб. Також бійці ЗСУ знищили 31 артсистему та 13 ББМ ворога.