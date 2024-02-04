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Важные объекты и склады БК. Стали известны потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Фото: стали известны потери РФ на Таврическом направлении за сутки (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов и два важных объекта врага. Кроме того, удалось "отминусовать" 332 военных РФ и 170 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 36 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 41 боевое столкновение и совершил 695 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", - рассказал он.

Потери врага на Таврическом направлении

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 332 человека и 24 единицы военной техники, не считая БпЛА.

"В частности, 1 танк, 5 ББМ, 3 артсистемы, 10 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага", - отметил генерал.

Кроме того, по его словам, нейтрализовано или уничтожено 170 БПЛА разных типов.

Для сравнения добавим, что в общей сложности за сутки ВСУ ликвидировали еще 810 российских захватчиков, таким образом общее количество потерь вражеских войск в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составило уже около 388 750 человек. Также бойцы ВСУ уничтожили 31 артсистему и 13 ББМ врага.

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