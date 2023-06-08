Важлива зустріч. Зеленський провів нараду з військовими командувачами

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на публікацію Зеленського у Telegram.

Президент опублікував фото з командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським та начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.

"Важлива зустріч", - підписав президент.

Контакт Зеленського з військовим командуванням

Зеленський регулярно спілкується з військовим командуванням країни. В тому числі, таке спілкування відбувається і під час Ставки головнокомандувача. Після підрива росіянами Каховської ГЕС президент зібрав Ставку, де обговорили терористичні дії окупантів.

Тоді Зеленський заявив, що підрив ГЕС ніяк не вплине на контрнаступ ЗСУ, адже такий варіант дій росіян в Україні розглядали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.