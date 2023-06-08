Важная встреча. Зеленский провел совещание с военными командующими

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Зеленского в Telegram.

Президент опубликовал фото с командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.

"Важная встреча", - подписал президент.

Контакт Зеленского с военным командованием

Зеленский регулярно общается с военным командованием страны. В том числе такое общение происходит и во время Ставки главнокомандующего. После взрыва россиянами Каховской ГЭС президент собрал Ставку, где обсудили террористические действия оккупантов.

Тогда Зеленский заявил, что подрыв ГЭС никак не отразится на контрнаступлении ВСУ, ведь такой вариант действий россиян в Украине рассматривали.

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