Зеленський збирав Ставку щодо підриву ГЕС: не вплине на звільнення територій

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засіданні розглянули ситуацію на фронті та підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі .

"Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність - максимальна", - наголосив президент.

На засіданні, за словами Зеленського, також дійшли висновку, що підрив Каховської ГЕС був навмисним, але російські військові діяли хаотично та допустили затоплення власної техніки.

"Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - запевнив глава держави.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення величезної території в Херсонській області, зокрема, у воді опинилася частина Херсону.

Українська влада очікує, що руйнування ГЕС призведе до затоплення від 35 до 80 населених пунктів та викличе проблеми з питною водою у Дніпровському, Запорізькому та Херсонському регіонах. Як заявляв Зеленський, точні наслідки катастрофи будуть зрозумілі десь за тиждень, після того, як піде вода.

Більше про ситуацію з Каховською ГЕС ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Контрнаступ ЗСУ

Три дні тому президент Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу. Вчора в українському Міноборони заявили, що ЗСУ перейшли до наступальних дій на деяких напрямках фронту.

Зокрема, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські війська просунулися вперед під Бахмутом на відстань від 200 до 1600 метрів.