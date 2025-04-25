Важлива допомога до зими: Україна отримає 410 млн євро на закупівлю газу

Він розповів, що сьогодні у Вашингтоні підписав угоду з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Такий документ посилить енергетичну стійкість України.

"Договір передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії, що супроводжуватиметься грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро. Це дозволить НАК "Нафтогаз України" імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр подякував президенту ЄБРР за таку угоду та незмінну підтримку і солідарність. Загалом від початку повномасштабної війни Європейський банк реконструкції та розвитку надав Україні понад 6 млрд євро у вигляді кредитів, грантів і гарантій.

За словами Шмигаля, він також обговорив із Рено-Бассо підтримку приватного сектору, співробітництво у сфері газовидобутку і транспорту та відновлення України, зокрема й гідроенергетики.