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Важная помощь к зиме: Украина получит 410 млн евро на закупку газа

Фото: президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Норвегия предоставят Украине 410 млн евро. Деньги направят на закупку газа к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он рассказал, что сегодня в Вашингтоне подписал соглашение с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Такой документ усилит энергетическую стойкость Украины. 

"Договор предусматривает привлечение от ЕБРР 270 млн евро под государственные гарантии, что будет сопровождаться грантом от правительства Норвегии в размере 140 млн евро. Это позволит НАК "Нафтогаз Украины" импортировать значительные объемы природного газа для подготовки к следующему отопительному сезону", - отметил Шмыгаль.

Премьер поблагодарил президента ЕБРР за такое соглашение и неизменную поддержку и солидарность. Всего с начала полномасштабной войны Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украине более 6 млрд евро в виде кредитов, грантов и гарантий. 

По словам Шмыгаля, он также обсудил с Рено-Бассо поддержку частного сектора, сотрудничество в сфере газодобычи и транспорта и восстановление Украины, в том числе и гидроэнергетики. 

Украина готовится к зиме

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Украина начала накапливать газ для подготовки к следующему отопительному сезону.

Это произошло на фоне информации о том, что Украина потеряла 40% добычи газа из-за регулярных ударов российских оккупантов.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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