Важная помощь к зиме: Украина получит 410 млн евро на закупку газа

Он рассказал, что сегодня в Вашингтоне подписал соглашение с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Такой документ усилит энергетическую стойкость Украины.

"Договор предусматривает привлечение от ЕБРР 270 млн евро под государственные гарантии, что будет сопровождаться грантом от правительства Норвегии в размере 140 млн евро. Это позволит НАК "Нафтогаз Украины" импортировать значительные объемы природного газа для подготовки к следующему отопительному сезону", - отметил Шмыгаль.

Премьер поблагодарил президента ЕБРР за такое соглашение и неизменную поддержку и солидарность. Всего с начала полномасштабной войны Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украине более 6 млрд евро в виде кредитов, грантов и гарантий.

По словам Шмыгаля, он также обсудил с Рено-Бассо поддержку частного сектора, сотрудничество в сфере газодобычи и транспорта и восстановление Украины, в том числе и гидроэнергетики.