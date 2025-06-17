Важковаговик, який "розносив" Дюбуа, дав прогноз на його бій з Усиком

Південноафриканський боксер, чемпіон світу в суперкрузервейті Кевін Лерена, який має досвід поєдинку проти Даніеля Дюбуа, поділився думками щодо майбутнього реваншу британця з Олександром Усиком. Їхній бій відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Усик - Дюбуа 2: прогноз від Кевіна Лерени

Напередодні свого поєдинку проти Лоуренса Околі, який також відбудеться на вечорі боксу в Лондоні, Лерена оцінив шанси Усика і Дюбуа у "поєдинку століття".

"Це бій 50 на 50. Так кажуть часто, але тут це справді так. Один - дуже потужний, влучний панчер із хорошим джебом, його впевненість зараз на максимумі. Інший - справжній майстер, один із найкращих технічних боксерів нашого покоління", - говорить боксер.

За словами Кевіна, "якщо Даніель не зможе завдати шкоди Усику в перші 6-8 раундів, то переможець буде очевидний - це Усик".

"Проте, на початку бою Дюбуа буде дуже небезпечним. Його удари - важкі, джеб - авторитетний. Усик має це нейтралізувати і змусити суперника помилятися. Але це справді 50 на 50", - додав він.

Зазначимо, що Лерена добре знає можливості Дюбуа. У 2022 році він тричі відправляв британця в нокдаун, однак у підсумку програв технічним нокаутом.