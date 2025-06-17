Важковаговик, який "розносив" Дюбуа, дав прогноз на його бій з Усиком
Південноафриканський боксер, чемпіон світу в суперкрузервейті Кевін Лерена, який має досвід поєдинку проти Даніеля Дюбуа, поділився думками щодо майбутнього реваншу британця з Олександром Усиком. Їхній бій відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю важковаговика виданню iFL TV.
Усик - Дюбуа 2: прогноз від Кевіна Лерени
Напередодні свого поєдинку проти Лоуренса Околі, який також відбудеться на вечорі боксу в Лондоні, Лерена оцінив шанси Усика і Дюбуа у "поєдинку століття".
"Це бій 50 на 50. Так кажуть часто, але тут це справді так. Один - дуже потужний, влучний панчер із хорошим джебом, його впевненість зараз на максимумі. Інший - справжній майстер, один із найкращих технічних боксерів нашого покоління", - говорить боксер.
За словами Кевіна, "якщо Даніель не зможе завдати шкоди Усику в перші 6-8 раундів, то переможець буде очевидний - це Усик".
"Проте, на початку бою Дюбуа буде дуже небезпечним. Його удари - важкі, джеб - авторитетний. Усик має це нейтралізувати і змусити суперника помилятися. Але це справді 50 на 50", - додав він.
Зазначимо, що Лерена добре знає можливості Дюбуа. У 2022 році він тричі відправляв британця в нокдаун, однак у підсумку програв технічним нокаутом.
Головне про бій Усик - Дюбуа 2
Бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок головного бою вечора – орієнтовно о 22:00 за київським часом.
Це буде перший поєдинок за титул абсолютного чемпіона у хевівейті у Великій Британії.
Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.
У першому бою суперників, що відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Проте бій не обійшовся без суперечок. У п'ятому раунді Дюбуа наніс удар, після якого українець присів на підлогу рингу. Втім рефері не зарахував нокдаун, визнавши що удар прийшовся нижче поясу, хоча Дюбуа вважав його чистим. Це призвело до скандалу, проте апеляція британців не змінила результату.
Раніше Усик, попри власні досягнення, визнав, що на сьогодні найкращим боксером планети є інший.
Також читайте про те, скільки заробить Усик за реванш з Дюбуа.