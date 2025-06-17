Тяжеловес, который "разносил" Дюбуа, дал прогноз на его бой с Усиком
Южноафриканский боксер, чемпион мира в суперкрузервейте Кевин Лерена, который имеет опыт поединка против Даниэля Дюбуа, поделился мыслями относительно предстоящего реванша британца с Александром Усиком. Их бой состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью тяжеловеса изданию iFL TV.
Усик - Дюбуа 2: прогноз от Кевина Лерены
Накануне своего поединка против Лоуренса Околи, который также состоится на вечере бокса в Лондоне, Лерена оценил шансы Усика и Дюбуа в "поединке века".
"Это бой 50 на 50. Так говорят часто, но здесь это действительно так. Один - очень мощный, точный панчер с хорошим джебом, его уверенность сейчас на максимуме. Другой - настоящий мастер, один из лучших технических боксеров нашего поколения", - говорит боксер.
По словам Кевина, "если Даниэль не сможет нанести вред Усику в первые 6-8 раундов, то победитель будет очевиден - это Усик".
"Тем не менее, в начале боя Дюбуа будет очень опасным. Его удары - тяжелые, джеб - авторитетный. Усик должен это нейтрализовать и заставить соперника ошибаться. Но это действительно 50 на 50", - добавил он.
Отметим, что Лерена хорошо знает возможности Дюбуа. В 2022 году он трижды отправлял британца в нокдаун, однако в итоге проиграл техническим нокаутом.
Главное о бое Усик - Дюбуа 2
Бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.
Это будет первый поединок за титул абсолютного чемпиона в хевивейте в Великобритании.
Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.
В первом бою соперников, состоявшемся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Однако бой не обошелся без споров. В пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец присел на пол ринга. Впрочем рефери не засчитал нокдаун, признав что удар пришелся ниже пояса, хотя Дюбуа считал его чистым. Это привело к скандалу, однако апелляция британцев не изменила результата.
Ранее Усик, несмотря на собственные достижения, признал, что на сегодня лучшим боксером планеты является другой.
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