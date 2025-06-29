Важкі бої на сході: ЗСУ стримують наступ РФ біля Покровська, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Російські війська активізували штурми майже по всій лінії фронту. За добу зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Російські війська посилили атаки на більшості напрямків, завдали 65 авіаударів, скинули 113 керованих бомб, здійснили 5826 обстрілів, зокрема 96 - з реактивних систем залпового вогню, і залучили 3004 дрони-камікадзе.

Авіаційні удари зафіксовано в районах населених пунктів Вільхуватка та Підлиман (Харківська область), Покровськ (Донецька), Березове (Дніпропетровська), Залізничне, Білогір’я, Оріхів і Кам’янське (Запорізька).

Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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