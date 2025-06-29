Важкі бої на сході: ЗСУ стримують наступ РФ біля Покровська, - ОСУВ "Хортиця"

Фото: ЗСУ стримують штурми РФ на Покровському та Новопавлівському напрямках (Getty Images)

Російські війська продовжують масштабні штурмові дії одразу на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Найгарячіша ситуація - на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Покровському напрямку противник намагався проводити наступальні дії в районах населених пунктів Єлизаветівка, Полтавка, Володимирівка, Новоторецьке та Малинівка. Також атаки фіксувалися поблизу Миролюбівки, Променю, Сухого Яру, Гродівки, Лисівки, Удачного, Горіхового та Олексіївки. За словами військових, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. "Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - підкреслюють в ОСУВ "Хортиця". На Новопавлівському напрямку ворог активізувався в районах Маліївки, Ялти, Запоріжжя, Комара та Шевченка. ЗСУ стримують натиск і ведуть бої з переважаючими силами противника, завдаючи йому втрат та унеможливлюючи просування.