Важкі бої на сході: ЗСУ стримують наступ РФ біля Покровська, - ОСУВ "Хортиця"
Російські війська продовжують масштабні штурмові дії одразу на кількох ділянках фронту в Донецькій області. Найгарячіша ситуація - на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Покровському напрямку противник намагався проводити наступальні дії в районах населених пунктів Єлизаветівка, Полтавка, Володимирівка, Новоторецьке та Малинівка. Також атаки фіксувалися поблизу Миролюбівки, Променю, Сухого Яру, Гродівки, Лисівки, Удачного, Горіхового та Олексіївки.
За словами військових, ситуація залишається напруженою, але контрольованою.
"Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - підкреслюють в ОСУВ "Хортиця".
На Новопавлівському напрямку ворог активізувався в районах Маліївки, Ялти, Запоріжжя, Комара та Шевченка.
ЗСУ стримують натиск і ведуть бої з переважаючими силами противника, завдаючи йому втрат та унеможливлюючи просування.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що Російські війська активізували штурми майже по всій лінії фронту. За добу зафіксовано 170 бойових зіткнень.
Російські війська посилили атаки на більшості напрямків, завдали 65 авіаударів, скинули 113 керованих бомб, здійснили 5826 обстрілів, зокрема 96 - з реактивних систем залпового вогню, і залучили 3004 дрони-камікадзе.
Авіаційні удари зафіксовано в районах населених пунктів Вільхуватка та Підлиман (Харківська область), Покровськ (Донецька), Березове (Дніпропетровська), Залізничне, Білогір’я, Оріхів і Кам’янське (Запорізька).
Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб.
Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.
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