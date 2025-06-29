Тяжелые бои на востоке: ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска, - ОСУВ "Хортица"

Российские войска продолжают масштабные штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области. Самая горячая ситуация - на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

ВСУ сдерживают натиск и ведут бои с превосходящими силами противника, нанося ему потери и делая невозможным продвижение.

На Новопавловском направлении враг активизировался в районах Малиевки, Ялты, Запорожья, Комара и Шевченко.

"Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - подчеркивают в ОСУВ "Хортица".

По словам военных, ситуация остается напряженной, но контролируемой.

На Покровском направлении противник пытался проводить наступательные действия в районах населенных пунктов Елизаветовка, Полтавка, Владимировка, Новоторецкое и Малиновка. Также атаки фиксировались вблизи Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Гродовки, Лысовки, Удачного, Орехового и Алексеевки.

Ситуация на фронте

Напомним, что Российские войска активизировали штурмы почти по всей линии фронта. За сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Российские войска усилили атаки на большинстве направлений, нанесли 65 авиаударов, сбросили 113 управляемых бомб, осуществили 5826 обстрелов, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли 3004 дроны-камикадзе.

Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Ольховатка и Подлиман (Харьковская область), Покровск (Донецкая), Березовое (Днепропетровская), Железнодорожное, Белогорье, Орехов и Каменское (Запорожская).

Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.

Также украинские воины обезвредили шесть танков, семь боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.

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