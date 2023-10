Ф'юрі насилу переміг Нганну: огляд боксерського поєдинку

Тайсон Ф'юрі з Великобританії вийшов на ринг проти екс-чемпіона UFC із Камеруну Франсіса Нганну. Африканець дебютував у боксі.

На боксі був присутній Олександр Усік, у якого намічено бій з Тайсоном Ф'юрі.

У першому раунді боксери прицілювалися один до одного. Нганну налякав Тайсона несподіваною атакою. У другому раунді Тайсон здивувався реакції камерунця, адже кожен удар дебютант реагував.

У третьому раунді Нганну пробив Ф'юрі в голову, після того він упав. Суддя відрахував нокдаун, Ф'юрі підвівся і продовжив бій.

У четвертому раунді Ф'юрі прийшов до тями і продовжив поєдинок.

У п'ятому та шостому раундах спортсмени обережно боксували. Лише у сьомому раунді пройшов удар у Нганну і стався епізод штовханини за правилами ММА

До десятого раунду спортсмени билися з близької та далекої відстані. Судді підрахували оцінки: з рахунком 96 – 93 переміг Тайсон Ф'юрі

