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Ф'юрі насилу переміг Нганну: огляд боксерського поєдинку

Фото: Тайсон Ф'юрі (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі боровся проти дебютанта та екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Тайсон Ф'юрі з Великобританії вийшов на ринг проти екс-чемпіона UFC із Камеруну Франсіса Нганну. Африканець дебютував у боксі.

На боксі був присутній Олександр Усік, у якого намічено бій з Тайсоном Ф'юрі.

Огляд бою

У першому раунді боксери прицілювалися один до одного. Нганну налякав Тайсона несподіваною атакою. У другому раунді Тайсон здивувався реакції камерунця, адже кожен удар дебютант реагував.

У третьому раунді Нганну пробив Ф'юрі в голову, після того він упав. Суддя відрахував нокдаун, Ф'юрі підвівся і продовжив бій.

Відео удару:

У четвертому раунді Ф'юрі прийшов до тями і продовжив поєдинок.

У п'ятому та шостому раундах спортсмени обережно боксували. Лише у сьомому раунді пройшов удар у Нганну і стався епізод штовханини за правилами ММА

До десятого раунду спортсмени билися з близької та далекої відстані. Судді підрахували оцінки: з рахунком 96 – 93 переміг Тайсон Ф'юрі

Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Fury 10 10 8 10 10 10 9 9 10 10 96
Ngannou 9 9 10 9 9 9 10 10 9 9 93

Відео нагородження Тайсона Ф'юрі

На рахунку Ф'юрі 34 перемоги, одна нічия і, як і раніше, немає поразок.

Раніше ми писали, що Тайсон та Усик зустрілися в Ріяді . Момент потрапив на відео.

 

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