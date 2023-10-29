Ф'юрі насилу переміг Нганну: огляд боксерського поєдинку

Чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі боровся проти дебютанта та екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.
Тайсон Ф'юрі з Великобританії вийшов на ринг проти екс-чемпіона UFC із Камеруну Франсіса Нганну. Африканець дебютував у боксі.
На боксі був присутній Олександр Усік, у якого намічено бій з Тайсоном Ф'юрі.
У першому раунді боксери прицілювалися один до одного. Нганну налякав Тайсона несподіваною атакою. У другому раунді Тайсон здивувався реакції камерунця, адже кожен удар дебютант реагував.
У третьому раунді Нганну пробив Ф'юрі в голову, після того він упав. Суддя відрахував нокдаун, Ф'юрі підвівся і продовжив бій.
Відео удару:
FRANCIS NGANNOU GOT ROBBED! TYSON FURY LOST. ROBBERY, RIGGED. #BattleOfTheBaddest #furyvsngannou pic.twitter.com/CqWOTmU6Nf — Barn House Sportz (@BarnHouseSportz) October 28, 2023
У четвертому раунді Ф'юрі прийшов до тями і продовжив поєдинок.
У п'ятому та шостому раундах спортсмени обережно боксували. Лише у сьомому раунді пройшов удар у Нганну і стався епізод штовханини за правилами ММА
До десятого раунду спортсмени билися з близької та далекої відстані. Судді підрахували оцінки: з рахунком 96 – 93 переміг Тайсон Ф'юрі
|Round
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|Total
|Fury
|10
|10
|8
|10
|10
|10
|9
|9
|10
|10
|96
|Ngannou
|9
|9
|10
|9
|9
|9
|10
|10
|9
|9
|93
Відео нагородження Тайсона Ф'юрі
Tyson Fury WINS by SPLIT DECISION
Should @Francis_Ngannou have gotten the decision? #FuryNgannou pic.twitter.com/a7kF6AqnnZ— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 28, 2023
На рахунку Ф'юрі 34 перемоги, одна нічия і, як і раніше, немає поразок.
Раніше ми писали, що Тайсон та Усик зустрілися в Ріяді . Момент потрапив на відео.
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