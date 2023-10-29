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Фьюри с трудом победил Нганну: обзор боксерского поединка

Фото: Тайсон Фьюри (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри сражался против дебютанта и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Тайсон Фьюри из Великобритании вышел на ринг против экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну. Африканец дебютировал в боксе.

На боксе присутствовал Александр Усик, у которого намечен бой с Тайсоном Фьюри.

Обзор боя

В первом раунде боксеры прицеливались друг к другу. Нганну напугал Тайсона неожиданной атакой. Во втором раунде Тайсон удивился реакции камерунца, ведь на каждый удар дебютант реагировал.

В третьем раунде Нганну пробил Фьюри в голову, после того он упал. Судья отсчитал нокдаун, Фьюри поднялся и продолжил бой.

Видео удара:

В четвертом раунде Фьюри пришел в себя и продолжил поединок.

В пятом и шестом раундах спортсмены осторожно боксировали. Лишь в седьмом раунде прошел удар в Нганну и случился эпизод толкотни по правилам ММА

До десятого раунда спортсмены дрались с близкого и дальнего расстояния. Судьи подсчитали оценки: со счетом 96 - 93 победил Тайсон Фьюри

Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Fury 10 10 8 10 10 10 9 9 10 10 96
Ngannou 9 9 10 9 9 9 10 10 9 9 93

Видео награждения Тайсона Фьюри

На счету Фьюри 34 победы, одна ничья и по-прежнему нет поражений.

Ранее мы писали, что Тайсон и Усик встретились в Рияде. Момент попал на видео.

 

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