Фьюри с трудом победил Нганну: обзор боксерского поединка

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри сражался против дебютанта и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.
Тайсон Фьюри из Великобритании вышел на ринг против экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну. Африканец дебютировал в боксе.
На боксе присутствовал Александр Усик, у которого намечен бой с Тайсоном Фьюри.
В первом раунде боксеры прицеливались друг к другу. Нганну напугал Тайсона неожиданной атакой. Во втором раунде Тайсон удивился реакции камерунца, ведь на каждый удар дебютант реагировал.
В третьем раунде Нганну пробил Фьюри в голову, после того он упал. Судья отсчитал нокдаун, Фьюри поднялся и продолжил бой.
Видео удара:
В четвертом раунде Фьюри пришел в себя и продолжил поединок.
В пятом и шестом раундах спортсмены осторожно боксировали. Лишь в седьмом раунде прошел удар в Нганну и случился эпизод толкотни по правилам ММА
До десятого раунда спортсмены дрались с близкого и дальнего расстояния. Судьи подсчитали оценки: со счетом 96 - 93 победил Тайсон Фьюри
|Round
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|Total
|Fury
|10
|10
|8
|10
|10
|10
|9
|9
|10
|10
|96
|Ngannou
|9
|9
|10
|9
|9
|9
|10
|10
|9
|9
|93
Видео награждения Тайсона Фьюри
На счету Фьюри 34 победы, одна ничья и по-прежнему нет поражений.
Ранее мы писали, что Тайсон и Усик встретились в Рияде. Момент попал на видео.
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