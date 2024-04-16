Вайлдер і ще три важковаговики отримали дату наступних поєдинків

Бій Вайлдер – Чжилей відбудеться 1 червня в Ер-Ріяді. Поєдинок стане складовою шоу Day of Reckoning. Головною подією вечора стане бій за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі між росіянами Біволом і Бетербієвим.

Вайлдер укотре намагатиметься перезапустити кар'єру, що похитнулася після двох поразок від британця Ф'юрі в 2020-2021 рр. У грудні він зустрівся з новозеландцем Паркером за вакантний титул інтерконтинентальне чемпіона WBC у хевівейті. Проте, американець поступився за очками.

Натомість у березні Паркеру поступився і Чжилей. Китаєць двічі відправив новозеландського боксера в нокдаун, але той продовжив поєдинок. У підсумку Паркер знову переміг за очками та отримав пояс тимчасового чемпіона за версією WBO.

Ще одним помітним боєм у хевівейті 1 червня стане зустріч британця Даніеля Дюбуа та обов'язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговіча. Обидва боксери виходили в ринг 23 грудня, коли билися Вайлдер і Паркер. І Дюбуа, і Хрговіч перемогли нокаутами американця Міллера та австралійця де Морі відповідно.