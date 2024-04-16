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Вайлдер і ще три важковаговики отримали дату наступних поєдинків

Фото: Деонтей Вайлдер програв три з останніх чотирьох поєдинків (talksport.com)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Деонтей Вайлдер вийде в ринг проти китайця Чжана Чжилея у рамках великого вечора в Саудівській Аравії. Вони входять до цілої групи переслідувачів двох чемпіонів дивізіону – українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Queensberry Promotions.

Бій Вайлдер – Чжилей відбудеться 1 червня в Ер-Ріяді. Поєдинок стане складовою шоу Day of Reckoning. Головною подією вечора стане бій за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі між росіянами Біволом і Бетербієвим.

Вайлдер укотре намагатиметься перезапустити кар'єру, що похитнулася після двох поразок від британця Ф'юрі в 2020-2021 рр. У грудні він зустрівся з новозеландцем Паркером за вакантний титул інтерконтинентальне чемпіона WBC у хевівейті. Проте, американець поступився за очками.

Натомість у березні Паркеру поступився і Чжилей. Китаєць двічі відправив новозеландського боксера в нокдаун, але той продовжив поєдинок. У підсумку Паркер знову переміг за очками та отримав пояс тимчасового чемпіона за версією WBO.

Ще одним помітним боєм у хевівейті 1 червня стане зустріч британця Даніеля Дюбуа та обов'язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговіча. Обидва боксери виходили в ринг 23 грудня, коли билися Вайлдер і Паркер. І Дюбуа, і Хрговіч перемогли нокаутами американця Міллера та австралійця де Морі відповідно.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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