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Уайлдер и еще три тяжеловеса получили дату следующих поединков

Фото: Деонтей Уайлдер проиграл три из последних четырех поединков (talksport.com)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Деонтей Уайлдер выйдет в ринг против китайца Чжана Чжилэя в рамках большого вечера в Саудовской Аравии. Они входят в целую группу преследователей двух чемпионов дивизиона – украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Queensberry Promotions.

Бой Уайлдер – Чжилэй состоится 1 июня в Эр-Рияде. Поединок станет составной частью шоу Day of Reckoning. Главным событием вечера станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянами Биволом и Бетербиевым.

Уайлдер в очередной раз попытается перезапустить пошатнувшуюся после двух поражений от британца Фьюри в 2020-2021 гг. карьеру. В декабре он встретился с новозеландцем Паркером за вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBC в хевивейте. Тем не менее, американец уступил по очкам.

В свою очередь в марте Паркеру уступил и Чжилэй. Китаец дважды отправил новозеландского боксера в нокдаун, но тот продолжил поединок. В итоге Паркер снова победил по очкам и получил пояс временного чемпиона по версии WBO.

Еще одним заметным боем в хевивейте 1 июня станет встреча британца Даниэля Дюбуа и обязательного претендента на титул IBF Филипа Хрговича. Оба боксера выходили в ринг 23 декабря, когда сражались Уайлдер и Паркер. И Дюбуа, и Хргович победили нокаутами американца Миллера и австралийца де Мори соответственно.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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БоксДеонтей Уайлдер