Вавришу заборонили будувати висотку в Києві після резонансу в ЗМІ, - Bihus.info

Фото: Андрій Вавріш (2 facebook com vavrysh andrey)

У проекті були чисельні порушення, які чиновники спочатку не помітили

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) заборонила будувати київським забудовнику, друга голови Офісу президента Андрія Богдана, Андрію Вавришу будувати висотки на Печерську в Києві після резонансу в ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДАБІ.

Підставою для такого рішення стали результати позапланової перевірки ДАБІ в Києві щодо порушень містобудівних умов і обмежень забудови компанією Вавриша.

"Перевіркою встановлено, що Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА видані містобудівні умови й обмеження всупереч наявним невідповідностям, а саме: наміри забудови землі не відповідають положенням містобудівної документації на місцевому рівні, в тому числі по висотності об'єкта будівництва", - йдеться в повідомленні

Таким чином, ДАБІ анулювала дозвіл на будівництво житлового, офісно-торговельного та спортивно-оздоровчого комплексу з вбудованою інфраструктурою та підземним паркінгом на вул. Ольшанська, 2-6 у Печерському районі міста Києва.

Нагадаємо, раніше про ці порушення повідомили журналісти Bihus.info і ряд інших видань.

Журналісти встановили серед представлених в ДАБІ матеріалів, були відсутні ключові - основний проект будівництва, який пояснив би, де і як будувати. В частині документів збільшена реальна площа орендованої ділянки в десять разів - з 2,3 гектара до 23-х. Також був порушений Генеральний план, де ця ділянка числиться зоною середньої забудови, тобто призначена для будинків максимум на 8 поверхів. Зате в першій черзі будівництва було заплановано будинок на дві секції. Перша- на 16, друга - на 24 поверхи.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює екс-нардепа Максима Микитася в незаконній легалізації понад 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він використовував підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва.