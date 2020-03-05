Вавриш и нардеп от ОПЗЖ незаконно застраивают береговую линию Подола, - "Наші гроші"

Фото: Андрей Вавриш (facebook.com/vavrysh andrey)

Журналисты выявили, что ЖК "Новый Подол" в Киеве строится с нарушением законов

Бизнесмен Андрей Вавриш и нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Дмитрий Исаенко планируют незаконную застройку береговой линии киевского Подола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Сообщается, что в январе Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал градостроительные условия и ограничения на застройку почти 13 гектаров на улице Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева. Документами предусмотрена реконструкция зданий под "многофункциональный комплекс".

Строительство будет проходить на участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га. Первые два находятся в постоянном пользовании ПАО "Киевский речной порт", а третий - в аренде у ОАО "Торгречтранс". Все эти участки являются зоной общественной застройки, однако в Киеве распространена схема выдачи разрешений на строительство "многофункциональных комплексов", после чего на этих местах незаконно строится жилье.

Девелоперская компания бизнесмена и бывшего чиновника КГГА Андрея Вавриша Saga Development уже рекламирует этот "многофункциональный комплекс" как ЖК "Новый Подол" с квартирами и офисами. Партнером Saga Development в этом проекте является компания Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Инвестором является строительная компания Вавриша, который перед уходом из КГГА заказывал разработке детального плана территории в Подольском районе в границах, в которые входят указанные 13 га. При этом издание пишет, что, как правило, легализация жилой застройки происходит путем утверждения детальных планов территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что Вавришу запретили строить высотку в Киеве после резонанса в СМИ. Строительство многоэтажки на Печерске формально было запрещено после проверки.