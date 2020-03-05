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Вавриш і нардеп від ОПЗЖ незаконно забудовують берегову лінію Подолу, - "Наші гроші"

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 11:59
Вавриш і нардеп від ОПЗЖ незаконно забудовують берегову лінію Подолу, - "Наші гроші"
Фото: Андрій Вавриш (facebook.com/vavrysh andrey)

Журналісти виявили, що ЖК "Новий Поділ" у Києві будується з порушенням законів

Бізнесмен Андрій Вавриш і нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Дмитро Ісаєнко планують незаконну забудову берегової лінії київського Подолу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Повідомляється, що в січні Департамент містобудування та архітектури КМДА видав містобудівні умови і обмеження на забудову майже 13 гектарів на вулиці Набережно-Хрещатицьку в Подільському районі Києва. Документами передбачена реконструкція будівель під "багатофункціональний комплекс".

Будівництво буде проходити на ділянках площею 12,23 га, 0,21 га і 0,49 га. Перші дві знаходяться в постійному користуванні ПАТ "Київський річковий порт", а третя - в оренді у ВАТ "Торгрічтранс". Всі ці ділянки є зоною громадської забудови, однак у Києві поширена схема видачі дозволів на будівництво "багатофункціональних комплексів", після чого на цих місцях незаконно будується житло.

Девелоперська компанія бізнесмена і колишнього чиновника КМДА Андрія Вавриша Saga Development вже рекламує цей "багатофункціональний комплекс" як ЖК "Новий Поділ" з квартирами і офісами. Партнером Saga Development в цьому проекті є компанія Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Інвестором є будівельна компанія Вавриша, який перед звільненням з КМДА замовляв розроблення детального плану території в Подільському районі у межах, до яких входять зазначені 13 га. При цьому видання пише, що, як правило, легалізація житлової забудови відбувається шляхом затвердження детальних планів територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вавришу заборонили будувати висотку в Києві після резонансу в ЗМІ. Будівництво багатоповерхівки на Печерську формально було заборонено після перевірки.

Верховний суд зупинив забудову в одному з районів Києва
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